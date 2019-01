Roma, auto contro guardrail: ragazzi sbalzati fuori, due morti

Un'auto con a bordo tre ragazzi si è schiantata contro un guardrail la scorsa notte sulla via del Mare a Roma. Una ragazza è deceduta sul colpo mentre un altro è morto durante il trasferimento in ospedale. Un'altra 21enne è ricoverata. Nell'impatto i tre giovani sono stati sbalzati fuori dalla vettura. Tra le ipotesi dello schianto non si esclude l'alta velocità e l'asfalto bagnato per la pioggia.