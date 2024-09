Roma, l'attrice Francesca Carocci morta d'infarto: "Due giorni prima, i medici l'avevano rimandata a casa con un antidolorifico"

Il caso - Come ricostruisce la Repubblica, il 28 febbraio, Carocci si sarebbe sentita male - avrebbe avuto anche la febbre - e, alle quattro di pomeriggio, sarebbe stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital di Roma. L'attrice sarebbe rimasta quattro ore in ospedale, durante le quali i sanitari "hanno sottoposto la ragazza a una serie di esami, rintracciando il valore della troponina ed effettuando un elettrocardiogramma". "Per il medico legale nominato dalla procura, Luigi Cipolloni, gli esami indicavano una sofferenza dell'organo cardiaco", si legge ancora sul quotidiano.