Roma, arbitro aggredito durante partita di seconda categoria

Un giovane arbitro è stato aggredito durante una partita di seconda categoria in un campo alla periferia di Roma. L'uomo, il 27enne Daniele Pozzi, all'85esimo minuto, dopo aver ricevuto delle minacce e aggressioni in campo, ha sospeso la partita, tentando di rifugiarsi nello spogliatoio. Ma è stato inseguito da alcune persone e picchiato. Portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.