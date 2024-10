Roma, anziana mangia una zuppa e muore: fatale un batterio

A Roma un'anziana è morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi, acquistata al supermercato. Colpita seppur non in maniera fatale anche la figlia della vittima, che dopo aver assaggiato la stessa minestra, è stata ricoverata in ospedale. In seguito alla denuncia dei familiari, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico d'ignoti. Al centro dell'indagine il "botulino", un batterio presente all'interno del prodotto.