Business ambulanze, un autista: "Passano le chiamate anche dopo 4 ore"

"Fuori dal Coro" si occupa del business delle ambulanze di Roma gestite da Ares (azienda regionale emergenza sanitaria) che, come testimoniano alcune chiamate al 118, impiegano anche quattro ore per fare un soccorso. "Va sempre peggio. I mezzi sono fatiscenti ed hanno tanti chilometri, la più giovane ha 10 anni e 250mila km così come le auto mediche. Non c'è una regolare manutenzione perché i mezzi sono pochi e bisogna farli girare, almeno questo è quello che ci dice l'amministrazione. Un autista se ferma la macchina viene quasi mezzo minacciato" ha raccontato un autista.