Roma, ancora un'aggressione al prete anti-spaccio: "Non mi arrendo"

"Non mi fermeranno, tornerò in strada". Lo aveva promesso un anno fa, dopo l'agguato a Tor Bella Monaca, e domenica 1° settembre don Antonio Coluccia, il prete anti-spaccio, ha riportato la sua voce al corteo per la legalità. Questa volta l'appuntamento era al Quarticciolo, quartiere complicato alla periferia est di Roma. Ma anche questa volta, come ad agosto 2023, il sacerdote è stato vittima dell'ennesima aggressione, prima con insulti e minacce ("Non ti vogliamo - gridavano alcuini residenti dai balconi -, se torni ti ammazziamo", poi con una sassaiola. A scongiurare il peggio sono stati gli uomini della scorta che hanno portato via don Coluccia proteggendolo dalla pioggia di oggetti. "Non mi arrendo", ha poi assicurato il sacertode antimafia. Solidarietà bipartisan gli è stata espressa dal mondo politico e dal governo. "La violenta aggressione subita a Roma, nel quartiere Quarticciolo dove era in corso un corteo per la legalità, è quanto di più vigliacco possa esserci", ha commentato il premier Giorgia Meloni.