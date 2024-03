Roma, anziano scopre ladri in casa e viene preso a pugni

Un anziano di 82 anni ha sorpreso i ladri in casa ed è stato preso a pugni.

È accaduto al Casilino nella zona di Torre Angela: l'uomo, dopo aver sentito dei rumori in una stanza, è andato a controllare ed ha scoperto una persona che frugava nei cassetti. Il malvivente, per darsi alla fuga con il bottino, monili in oro e quattromila euro in contanti, gli ha sferrato un pugno in pieno viso. Indaga la polizia.