Roma, 19enne muore dopo un intervento per dimagrire: aperta un'indagine per omicidio colposo

Un ragazzo di 19 anni che pesava 160 chili si è sottoposto a un intervento di riduzione dello stomaco ("sleeve gastrectomy", una gastrectomia parziale) per dimagrire.

A distanza di pochi giorni dalle dimissioni dalla clinica di Arezzo in cui è avvenuta l'operazione e dal ritorno nella casa in cui abitava con la famiglia a Roma, però, ha iniziato a stare male e poi è morto. Lo riporta Il Messaggero, il quale aggiunge che la procura della Capitale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.