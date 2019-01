Roma, 15enne morto di meningite a Roma, la madre: dramma non sia vano

Sconvolta dal dolore, Valeria Rossomanno, la madre del 15enne di Roma morto per meningite, trova la forza di parlare del suo Federico. "Spero che la sua morte non sia vana. Lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate", racconta a Il Messaggero. Il giovane, che si era sentito male domenica notte, era stato portato in ospedale.