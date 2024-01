Roma, 14enne ucciso: c'è un secondo fermato, rintracciato a Treviso

La vicenda

La sera dell'omicidio, la vittima si trovava insieme al compagno della madre l'interno di un bar in via Casilina. Durante la serata, sarebbe scoppiata una lite tra quest'ultimo, un 29enne di origine romana, e un giovane originario dell'est Europa. Dopo essersi allontanato dal bar insieme al ragazzino, il patrigno di Alexandru ha avuto diversi contatti telefonici con un 24enne (che non si trovava all'interno del bar) e che è stato poi il primo a essere fermato per l'omicidio del ragazzino. Il patrigno, con tutta probabilità, si è quindi recato a un appuntamento, accompagnato da Alexandru e da altri familiari, ma dopo l'arrivo del gruppo sono partiti alcuni colpi di pistola da un'auto, uno dei quali ha raggiunto il 14enne.