Quattordicenne ucciso a Roma, fermato un 24enne dell'Est Europa

A Roma un uomo di 24 anni è stato fermato per l 'omicidio del quattordicenne Alexandru Ivan , ucciso in un parcheggio della metropolitana.

Tgcom24

Il 24enne si è presentato ai carabinieri Il 24enne si è presentato domenica sera ai carabinieri, accompagnato dai due avvocati di fiducia e a seguito dell'interrogatorio è stato emesso il decreto di fermo.

La lite nel bar sulla Casilina Nelle 48 ore successive all'omicidio le indagini, in seguito all'ascolto di numerose persone, l'analisi di diversi sistemi di videosorveglianza e anche alcune risultanze tecniche, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore alla giovane vittima. In particolare, poco prima dell'omicidio, è stata ricostruita una lite all'interno di un bar su via Casilina, tra l'attuale compagno della madre, 29 anni, di origine romena, e un ragazzo originario dell'Est Europa. Dopo essersi allontanati dal bar, il 29enne romeno ha avuto reiterati contatti telefonici con il 24enne fermato, che non era all'interno del bar.

I compagni di scuola: "Un nostro amico, non se lo meritava" Al ritorno a scuola dopo la tragedia, i compagni di Alexandru lo ricordano come "un bravo ragazzo. Un suo amico, della III G della scuola media Domenico Savio a Finocchio, alle porte di Roma, dice di lui: "Andava bene a scuola. E' successo quello che non doveva succedere. Non mi aspettavo potesse accadere una cosa del genere. Una cosa impensabile". E una compagna in lacrime: "Era mio amico, parlavamo sempre in classe e andavamo a mangiare il kebab insieme. Un bravo ragazzo, non se lo meritava. Oggi ognuno di noi ha portato qualcosa per ricordarlo".

La preside: "Siamo senza parole" La settimana nella scuola media di Alexandru è cominciata nel segno del lutto per la morte del ragazzino. "La comunità scolastica è senza parole - dice la preside Paola Uncinotti -. Siamo meravigliati da quanto accaduto. Sicuramente un ragazzo così giovane non doveva stare in quel posto a quell'ora. Era un bel ragazzo, la famiglia lo seguiva. Un ragazzo come tanti altri dell'istituto. Se c'erano stati problemi? Che noi sappiamo no. Ovviamente la scuola fa molti progetti per il recupero dei ragazzi, dato che molti vengono da famiglie straniere, ma non ci sono state problematiche con la famiglia. Adesso programmeremo un incontro con lo psicologo per monitorare la reazione della classe. Come dicevo, siamo tutti senza parole".