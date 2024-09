Rogoredo, le immagini esclusive dello spaccio che avviene a cielo aperto

Nel mercato della droga a cielo aperto h24, l'inviato scopre che ci sono decine e decine di tossicodipendenti provenienti da ogni parte della regione Lombardia che attendono tra i cespugli il loro turno per avere una dose. Con l'aiuto delle forze dell'ordine, Brumotti individua uno spacciatore che viene arrestato. "Forse per qualche ora qui non si venderà droga" dice controllando l'ingresso dell'area di spaccio.