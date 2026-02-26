Rogoredo, la lettera di Cinturrino con le scuse alla famiglia della vittima
A "Diario del Giorno" la lettera di Carmelo Cinturrino con le scuse per la famiglia Mansouri.
© Ansa
In esclusiva a "Diario del Giorno" la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato accusato di omicidio volontario nei confronti del 28enne marocchino, Abderrahim Mansouri. Il presunto assassino si dice triste e pentito per il gesto commesso ma, aggiunge, di aver agito per pausa. Inoltre, Cinturrino esprime il suo dispiacere per la famiglia della vittima e chiede scusa a tutti i suoi colleghi e ricorda di essere sempre stato "onesto e servitore dello Stato". Dopo la lettura della lettera l'avvocato dell'indagato, Piero Porciani, in collegamento con la trasmissione ha detto: "Mi ha ribadito di non aver mai preso nulla da nessuno, anche il suo tenore di vita non era quello di un corrotto. Era il tenore di vita di uno che faceva il suo lavoro con dedizione", alludendo alle accuse mosse all'agente di aver percepito soldi dai pusher in cambio del suo silenzio. "In quel momento ha avuto paura, prima di essere colpito dal Mansouri, e poi di essere colpito dalla giustizia", ha aggiunto il legale di Cinturrino.
Ecco il testo completo della lettera scritta da Carmelo Cinturrino
"Vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo, credetemi ho avuto paura. Paura che quel ragazzo mi colpisse. Poi, dopo aver sparato, delle conseguenze del mio gesto. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato. Mi scuso con tutti i miei colleghi, ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e dalle lodi ricevute negli anni, assenza di alcun tipo di sanzione disciplinare e stima dei colleghi delle volanti, del commissariato di Mecenate e non solo. Perdonatemi, pagherò per il mio errore".