Rogo Roma, il Comune chiede la sorveglianza dei siti rifiuti

Dopo il grave incendio scoppiato nell'impianto Ama sulla via Salaria a Roma, il Campidoglio ha inviato al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, una lettera per chiedere una maggiore sorveglianza e presidi di sicurezza per gli altri siti di deposito e trattamento rifiuti che servono la città. In particolare, si sarebbe chiesto di porre specifica attenzione allo stabilimento di via Rocca Cencia.