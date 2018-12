Rogo Roma, Arpa: "Inquinanti alti ma no danno ambientale"

Sono alti ma "compatibili con la vicinanza di un incendio" i dati sui microinquinanti nocivi per la salute diffusi nell'aria dal rogo dell'impianto Tmb di via Salaria a Roma, come diossine, Ipa e Pcb. Lo afferma il direttore generale dell'Arpa Lazio, Marco Lupo: "Non parlerei di danno ambientale, ora gli effetti sulla salute li dovranno stabilire gli enti competenti", aggiunge.