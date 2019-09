Rogo in deposito pneumatici a Battipaglia, sos nube tossica

Un vasto incendio si è sviluppato in un'azienda che si occupa di recuperare pneumatici in disuso nella zona industriale di Battipaglia (Salerno). "La nostra città - secondo quanto riferisce il sindaco Cecilia Francese - è stata svegliata da una nube tossica di pneumatici che bruciano e, dalle prime indagini sul luogo, l'incendio sembrerebbe doloso". Il sindaco ha immediatamente allertato l'Arpac, l'azienda regionale per la protezione dell'ambiente.