Rogo fabbrica batterie ad Avellino, lunedì riaprono le scuole

Lunedì riapriranno le scuole ad Avellino e negli altri 19 comuni dell'hinterland interessati dalle conseguenze dell'incendio che ha semidistrutto la Ics, azienda che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Lo ha deciso il Centro Coordinamento Soccorsi alla luce delle "cessate esigenze che hanno indotto a consigliare, in via precauzionale, limitazioni alla mobilità e chiusura delle scuole".