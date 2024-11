Provini hard per Rocco Siffredi, si finge "esaminatore" per il pornodivo: smascherato

A raccontare a "Le Iene" come agisce il truffatore è Roberta, una ragazza toscana che era interessata alla "Siffredi Academy" e che aveva contattato il ragazzo per provare a fissare un provino. "Volevo avere delle informazioni sull'accademia e mi sono imbattuta in questa pagina che pensavo fosse quella ufficiale di Tik Tok". Il truffatore, come viene mostrato nei messaggi, la invita a mandare una mail con dati, foto e video spinti per poi fare un video porno amatoriale con un esaminatore. La ragazza, però, si insospettisce e non accetta di proseguire. Dopo varie segnalazioni, a fare una verifica è proprio Rocco Siffredi stesso: "Ho messo due amiche esche a provarci, gli hanno scritto e lui ha fatto la stessa trafila e addirittura voleva fare un casting con tutte e due assieme". E aggiunge: "A un certo punto sono entrato in contatto con la vera fidanzata di questo tipo, mi ha scritto anche lei". Elena, questo il nome della sua ex compagna, spiega ai microfoni di Italia 1: "Ho trovato sul pc dei video che non mi aspettavo di trovare e quindi ho capito subito che aveva una doppia vita. Erano clip porno in cui lui era partecipe. Secondo me una ragazza è stata filmata a sua insaputa".