Assalto a Roccaraso, indagano i carabinieri: "Usate troppe banconote da 20 euro"

Non solo un fiume di gente. Ma anche un fiume di denaro... contante. A Roccaraso, nel weekend di boom di presenze con le gite social organizzate da influencer via TikTok e Instagram, secondo quanto riporta Il Messaggero, sono "piovute" banconote tutte in tagli da 20 euro. E ciò avrebbe insospettito gli inquirenti che avrebbero deciso di indagare, pur senza al momento aprire alcun fascicolo, mentre il tam tam via social torna a preoccupare i residenti: "Domenica saremo in 30mila", la promessa dei soliti tiktoker che riecheggia, però, fino in vetta come una minaccia.