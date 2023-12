Il generale Roberto Vannacci nominato capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri

"È un ruolo prestigiosissimo che assumo e porterò avanti con la passione di sempre", commenta Vannacci. La Difesa precisa: "Non è una promozione, non avrà autonomia decisionale diretta"

È quanto riferisce il sito La Gazzetta di Lucca, città nella cui provincia, a Viareggio, vive il militare finito quest'estate alla ribalta delle cronache e delle polemiche per quanto scritto nel suo libro "Il mondo al contrario" . Proprio in seguito all'uscita del volume Vannacci era stato avvicendato dal comando dell'Istituto geografico militare, incarico che aveva assunto a giugno scorso.

Tgcom24

Il comando a cui è stato ora assegnato, riferisce La Gazzetta di Lucca, è una delle aree di vertice dell'Esercito Italiano, è responsabile dell'indirizzo delle attività di approntamento e costituisce lo staff per il capo di stato maggiore per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le operazioni, l'addestramento, l'approntamento, la simulazione, la validazione, la certificazione, la standardizzazione delle G.U. e unità operative e le informazioni tattiche.

"Porterò avanti il nuovo incarico con passione" - "Il nuovo incarico, che ero sicuro ci sarebbe stato, mi è stato attribuito dai vertici delle forze armate a seguito del mio avvicendamento all'Istituto geografico militare. È un ruolo prestigiosissimo che assumo e porterò avanti con la passione di sempre, adeguato alla mia esperienza. Non ho mai avuto dubbi sul fatto di non aver commesso mancanze disciplinari o violato codici militari. Anche il ministro Crosetto dopo il nostro incontro si era espresso chiaramente dicendo che avrei avuto un nuovo incarico". Così il generale Vannacci, in merito al suo nuovo incarico.

"Chi fa polemica - aggiunge Vannacci - ha già mostrato di non essere preparato, asserendo delle sue verità non vere. Continuo a fare il soldato, chi ha millantato una mia discesa in politica lo ha detto erroneamente, almeno per il momento, perché ho sempre detto che non mi precludo nulla nel futuro".

La Difesa: "Non è una promozione" "Non è una promozione" il nuovo incarico, precisano fonti della Difesa, aggiungendo che il ruolo "non comporta relazioni con altre istituzioni". Vannacci, affermano le fonti della Difesa, "dipenderà dal vice comandante delle Forze operative terrestri/Comando operativo Esercito e non avrà autonomia decisionale diretta. Sara solo comandante dei propri capi ufficio".