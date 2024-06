Roberto Baggio: colpito dai rapinatori perché difendevo la mia famiglia. Non provo dolore, solo rabbia

"Era appena iniziato l'intervallo della partita. Improvvisamente mi sono trovato davanti questi individui con i passamontagna. Pensavo fossero solo in due, per questo li ho affrontati". Così racconta Roberto Baggio, vistosa fascia in testa a coprire i punti di sutura, dopo la brutale rapina subita a casa insieme alla sua famiglia. L'ex campione aggiunge: "Ho tentato di colpirli per difendere mia moglie e i miei figli, ma dopo sono arrivati anche gli altri: prima altri due, poi un quinto. Inoltre ho visto che fuori c'era un'altra persona, il palo. Mi hanno immobilizzato e colpito. Sono finito a terra. Non riesco a dimenticare quella sensazione di impotenza. Ora non provo paura, ma tanta rabbia".