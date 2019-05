Ritrovata a Roma la 14enne scomparsa da Torre Annunziata

Carmela Bevilacqua, la ragazza di 14 anni scomparsa sabato 25 maggio da Torre Annunziata, è stata ritrovata a Roma. La giovane sta bene e sta tornando a casa in treno. "Per favore, aiutateci: indossa jeans scuri, un maglioncino bianco, rosa e grigio. Ha scarpe Puma bianche e uno zainetto di pelle con una corona d'oro ricamata", aveva scritto la mamma su Facebook, che non aveva più visto tornare la figlia a casa. Grazie al post e alle foto circolate sui social, alcuni passanti l'hanno riconosciuta e hanno allertato le forze dell'ordine. Ancora non sono chiari i motivi dell'allontanamento. Lo riporta Il Mattino.