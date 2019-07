Ritrova in soffitta un sacchetto di sabbia della Sardegna: turista la riconsegna dopo 40 anni

Ci sono diversi tipi di souvenir che i turisti amano portare a casa dopo un viaggio. In alcuni casi, poi, i vacanzieri, decidono di prendersi come ricordo un po' della bellezza naturale del luogo visitato . In questo caso specifico sono passati 40 anni prima che il turista in questione si ricordasse di essersi indebitamente appropriato di un "pezzo" di Sardegna . O, meglio, di un sacchetto di sabbia di una delle sue spiagge. E decidesse di rimediare.

La sabbia bianca di Is Arutas - L'episodio è raccontato dal quotidiano "La Nuova Sardegna" e il protagonista è un romano figlio di emigrati sardi. Esattamente 40 anni fa, durante una vacanza con la famiglia a Is Arutas, sulla costa orientale dell'isola, in provincia di Oristano, decise di riempire un sacchetto con la bianchissima sabbia che caratterizza quel luogo e tornare nella Capitale con i fini e tipici granelli in saccoccia. Anche perché, all'epoca, l'attenzione su questi temi era minore così come la consapevolezza di quanto, una pratica di questo tipo, potesse risultare pericolosa e nociva.



Il sacchetto ritrovato in soffitta - Ora, dopo l'imponente campagna contro i furti di sabbia promossa da alcuni volontari, c'è una sensibilità diversa. E il turista protagonista della vicenda ha deciso di riconsegnare il "malloppo". "Stavamo completando un trasloco quando nella soffitta dei miei genitori ho trovato un sacchetto pieno di sabbia. Non è molta, non credo che arrivi a superare i 500 grammi, ma quando l'ho vista ho subito capito da dove arrivasse e ho deciso di riportarla a casa", ha raccontato Lorenzo Guredda.



Un pericolo per gli ecosistemi marini - A proposito dell'asportazione di sabbia dai litorali, il protagonista di questa vicenda ha aggiunto: "Credo che sia una pratica davvero pericolosa per gli ecosistemi marini. Quarant'anni fa non avevamo pensato a questo aspetto e abbiamo sicuramente commesso una leggerezza".