Rischio salmonella, 28 avvisi di richiamo di uova fresche

Il ministero della Salute, nella sezione Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ha pubblicato (con data 27 agosto 2024) 28 avvisi di richiamo di uova fresche da galline allevate a terra, quasi tutti a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella o microbiologica. Vari i marchi coinvolti: si invita a non consumare le uova e restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate. (CLICCA QUI PER SCOPRIRE QUALI MARCHI)