Rischio maxi-conto per gli spagnoli salvati sulle Cime di Lavaredo

Rischiano di dover pagare un maxi-conto per le spese i due alpinisti spagnoli salvati sulle Tre Cime di Lavaredo (Belluno). Gli escursionisti, che prima di essere recuperati dalla parete avevano rifiutato per due volte l'aiuto del Soccorso alpino, potrebbero essere costretti a rimborsare fino a 7.500 euro. Le norme regionali prevedono infatti che i costi per chi si mette in una situazione di pericolo vengano addebitati al responsabile.