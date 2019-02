Risarcimento Diciotti, Salvini: al massimo avranno un Bacio Perugina

"Al massimo gli mandiamo un Bacio Perugina". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde ai 41 migranti della Diciotti che hanno fatto causa all'Italia chiedendo un risarcimento. "Permettetemi di rispondere con una grassa risata - risponde Salvini -. Tutti nati il primo gennaio (è la data di nascita indicata da 16 dei 41, ndr)? Tutti scomparsi? Non prendessero in giro gli italiani, la pacchia è finita, i barconi non arrivano più".