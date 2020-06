Ripresa economica, Paolo Liguori: "Non capisco perché Conte dice che non userà il Mes"

Il direttore di TgCom24, Paolo Liguori, commenta a "Stasera Italia News" le ultime manovre del governo per favorire la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus: "Lo stesso piano Colao viene discusso da un governo - spiega Liguori - in cui il presidente del Consiglio dice con grande naturalezza che non userà i soldi del Mes, ma io questa dichiarazione non l'ho capita perché il Mes di adesso non è il Mes dell'anno scorso".

Liguori, poi, aggiunge: "Tutti hanno capito che l'interesse per restituire questi soldi sarebbe perfino inferiore all'interesse che lo Stato promette di pagare sui buoni ordinari del tesoro. Allora questa dichiarazione cos'è ideologia? Una dichiarazione di uno che fa l'avvocato e non ha studiato l'economia?"