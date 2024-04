Rimini, 60enne sequestrato in casa, picchiato e rapinato: arrestata 24enne

A Rimini, una ragazza di 24 anni è stata arrestata dalla polizia per aver sequestrato in casa per dieci ore un uomo di 60 anni, per averlo picchiato e rapinato di 600 euro.

La giovane è in carcere per i reati di sequestro di persona, rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata. I fatti risalgono alla notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio quando la ragazza, con una scusa si era fatta ricevere in casa dal 60enne, che poi aveva colpito con una testata in pieno volto. La 24enne aveva lasciato uscire l'uomo solo per costringerlo ad andare a un bancomat a ritirare 600 euro da consegnarle.