Rimini, suicida dopo anni di maltrattamenti: marito arrestato

Moglie e figlia lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia e, dopo il suicidio della donna, lui ha minacciato di morte la ragazza. L'uomo, un 57enne della Valconca, nel Riminese, è finito così in manette. La moglie, all'indomani dell'udienza per la conferma del provvedimento di allontanamento, il 20 ottobre, dopo anni di soprusi, si era tolta la vita.