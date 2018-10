Rimini, studentessa segregata e violentata: denunciato un 43enne

Una studentessa riminese di 23 anni ha dichiarato ai medici dell'ospedale Infermi di Rimini di essere stata violentata e segregata in casa per una notte da un cittadino pakistano. Sul corpo della giovane sarebbero state riscontrate ecchimosi e lividi compatibili con il racconto. L'uomo, un 43enne con permesso di soggiorno impiegato in una rosticceria-kebab, è stato denunciato a piede libero dalla polizia per violenza sessuale e sequestro di persona.