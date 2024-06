Chiede una sigaretta a un paziente in ospedale, al rifiuto gli stacca l'orecchio a morsi

Il giovane è stato immediatamente arrestato dalla Polizia, che nel frattempo era intervenuta, con l'accusa di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e condotto in carcere. A intervenire sul posto, in prima battuta, l'agente in servizio presso il posto di Polizia del nosocomio cui era stata segnalata un'aggressione all'esterno della struttura ospedaliera.