Rimini, scoperto giro di fatture false per 108 milioni di euro in 14 Paesi

La guardia di finanza di Rimini ha scoperto una maxi frode fiscale internazionale, accertando l'emissione di fatture false per oltre 108 milioni di euro. Il sistema coinvolgeva 101 soggetti in 14 Paesi. La cosiddetta operazione "Galateo" è culminata con l'esecuzione di un provvedimento nei confronti dei principali responsabili del "giro", colpiti da sequestro preventivo di beni e liquidità per un valore di oltre 13 milioni di euro.