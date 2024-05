Rimini, sculacciò il figlio invalido perché non imparava il Corano: assolto

Il tribunale collegiale di Rimini, presieduto dal giudice Adriana Cosenza, ha assolto un 46enne senegalese accusato di aver sculacciato pesantemente il figlio perché il ragazzino - un 13enne affetto da una patologia congenita a un arto e invalido totale - non imparava a memoria il Corano.

Come chiesto dal difensore, l'avvocato Viviana Pellegrini, il tribunale ha derubricato il reato contestato da lesioni gravi a percosse. Essendo queste ultime un reato procedibile a querela di parte, e non avendo la mamma del ragazzino presentato denuncia, l'uomo è stato assolto perché il tribunale collegiale ha ritenuto il non doversi procedere.