Rimini, 29enne alla ex: "Sei una mia proprietà", arrestato

Un 29enne calabrese originario di Locri è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della ex ragazza, conosciuta mentre lavorava come stagionale in un hotel a Rimini.

"Tu sei una mia proprietà, con le tue amiche non esci", avrebbe ripetuto più volte il giovane alla donna. E ancora: "Ti ammazzo, ti metto su una sedia a rotelle e poi mi prendo cura di te". In alcune occasioni l'aveva schiaffeggiata e spintonata a terra. L'ultimo tentativo di aggressione è avvenuto il 18 dicembre, quando si era presentato sul posto di lavoro della ex fidanzata minacciandola. Lei, esausta, aveva chiesto aiuto ai carabinieri.