Rimini, doppio investimento: treni in ritardo sulla linea Adriatica

Due investimenti mortali in poche ore sui binari della linea ferroviaria Adriatica, in provincia di Rimini. Nella notte, verso le 2.30, una persona straniera è stata investita da un treno poco dopo la stazione di Rimini-Miramare. L'uomo, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato visto mentre percorreva a piedi i binari della zona poco prima del passaggio del convoglio. Invece intorno alle 13.30 nella stazione di Riccione un uomo di 37 anni, pesarese, si è sarebbe gettato sotto un convoglio in transito. I due incidenti hanno provocato ritardi sulla linea Adriatica.