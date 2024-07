Bimbo morì in incidente a Rimini, condannati i genitori: "Seggiolino allacciato male"

La sentenza - L'incidente avvenne il 19 marzo del 2019, l'auto dei genitori si scontrò con quella di una giovane automobilista riminese. Per i genitori e l'automobilista, la pena è sospesa. Ma il tribunale di Rimini, sulla base di sentenze della Cassazione, ha comunque ritenuto tutte e tre le persone finite alla sbarra colpevoli per la morte del bambino di due anni. Nello specifico, ai genitori è stata riconosciuta la responsabilità di non avere assicurato correttamente il figlioletto al seggiolino su cui il bambino si trovava nel sedile posteriore della vettura al momento dello schianto. Questo, sempre secondo il Tribunale, avrebbe quindi determinato il suo spostamento in avanti al momento del tragico impatto con l’altra macchina che sopraggiungeva dal senso opposto di via Coriano.