Rimini, auto finisce nel porto canale: morto il conducente

A Rimini un'auto è finita nel porto canale.

All'interno della vettura c'era il conducente, un uomo di 53 anni. Sembra che il veicolo sia finito in acqua per un gesto volontario del guidatore. Oltre all'ipotesi suicidio, dai primi accertamenti si esclude la presenza di altre persone all'interno dell'auto. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di altro personale di forze dell'ordine e di soccorso.