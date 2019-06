Rimini, aggressione sessuale a due turiste tedesche: fermato un uomo

Aggressione a sfondo sessuale nella notte sulla spiaggia di Rimini : le vittime sono due turiste tedesche che stavano facendo una passeggiata. Un 37enne di origini romene è stato fermato in seguito all'intervento dei carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Una delle due ragazze è stata portata in ospedale per alcune lesioni.

Un uomo che si trovava in zona, probabilmente di origine africana, è intervenuto quando ha visto le due ragazze subire l'aggressione, di fatto salvandole. Le due giovani si sono difese, sono scappate, inseguite dal romeno e una delle tedesche ha riportato la frattura di una mano.



Quando il testimone è intervenuto per aiutare le ragazze e bloccare il romeno, c'è stata una colluttazione, ma intanto è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, già presenti in zona per controlli di pubblica sicurezza. I militari sono riusciti a identificare subito l'aggressore riconosciuto dalle vittime.