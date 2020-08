Rilancio della scuola paritaria cattolica ai tempi del Covid, un campus estivo online in vista della ripresa

Un campus estivo online per rilanciare la scuola paritaria cattolica nelle nuove condizioni venutesi a creare con la pandemia e tutte le complicazioni derivate. E' l'obiettivo dell'iniziativa firmata dall' Agidae , l'Associazione gestori istituti dipendenti dell'autorità ecclesiastica, in programma tra il 25 e il 29 agosto.

Dai gestori della scuola paritaria cattolica agli economi, dal lavoro agile e lo smart learning all'aggiornamento per i coordinatori didattici, dalle tecniche della qualità nel settore scolastico a quelle della qualità nel socio-sanitario: questi i punti sui quali si articolerà la "cinque-giorni" organiozzata dalla Fondazione Agidae Labor, che detterà le nuove linee di indirizzo su cui concentrare la nuova offerta educativa.

Gli esperti che parteciperanno ai lavori affronteranno i nuovi scenari per le opere della Chiesa e la legislazione e il diritto del lavoro dopo il Covid collegati agli effetti sulle opere della Chiesa; esamineranno le ricadute sociali legati all'economia post coronavirus e rifletteranno sulle esperienze concrete delle strutture educative attive sul territorio. Si definirà poi una guida per la ripresa scolastica, dalla pianificazione alla programmazione, alle attività gestionali per un nuovo approccio. Saranno analizzati tutti gli aspetti dell'offerta e del programma, dalla gestione amministrativa al controllo di gestione. E ancora, si cercherà di delineare un nuovo modello di gestione per rispondere ai requisiti di legge di tipo organizzativo.

Insomma, il pianeta della scuola paritaria sarà affrontato a 360 gradi per elaborare un piano di sviluppo, rilancio, ripresa che sia al passo con i nuovi tempi e con le nuove disposizione di legge che si sono venute a creare nella situazione legata alla pandemia. Per iscrizioni e informazioni è utile consultare il sito agidaelabor.it