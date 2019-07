Rifiuti Roma, Regione Lazio: massima operatività di tutti impianti

La Regione Lazio emanerà un'ordinanza per disporre "per motivi di urgente necessità di tutela dell'ambiente" che tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i rifiuti della città di Roma. Al tempo stesso l'ordinanza indicherà un preciso cronoprogramma di azioni da realizzare da parte della società Ama con l'obiettivo di raccogliere in breve tempo tutti i rifiuti giacenti in strada.