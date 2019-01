Rifiuti Roma, presidi: "Lunedì tutte le scuole saranno aperte"

Le scuole di Roma lunedì saranno regolarmente aperte . Ad annunciarlo il presidente dell'associazione presidi del Lazio, Mario Rusconi. "Abbiamo apprezzato l'insolito attivismo di Ama (l'azienda dei rifiuti della Capitale) che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici". I presidi avevano minacciato, infatti, la chiusura degli istituti.

"Continueremo a vigilare affinché le condizioni incivili e deturpanti della città non si ripetano", ha dichiarato Rusconi. Ma "se ciò dovesse malauguratamente accadere - avverte - ci rivolgeremo alle Asl, al ministero della Salute e se necessario all'autorità giudiziaria".



"Se la situazione migliora davanti alle scuole, permangono cumuli di immondizia sparsi per la città, ad esempio in zona Trieste e Monte Mario".