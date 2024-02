Riciclaggio e false fatture, blitz in tutta Italia: sequestri per 10,5 milioni di euro

Carabinieri e guardia di finanza, coordinati della Procura di Reggio Emilia, hanno arrestato 12 persone nell'ambito di una maxi operazione in tutta Italia contro reati tributari, false fatturazioni, riciclaggio internazionale e autoriciclaggio.

Per cinque è scattata la custodia cautelare in carcere, per altri sette i domiciliari. Sono oltre cento gli indagati e 81 le società coinvolte tra Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto. Disposti sequestri per oltre 10,5 milioni di euro, su un giro d'affari illecito totale che supera i 30 milioni.