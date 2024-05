Ricercato per frode negli Stati Uniti, arrestato in Alto Adige

Un cittadino tedesco, ricercato per frode dagli Stati Uniti, è stato arrestato dai carabinieri di Vipiteno in un hotel a Racines (Bolzano). L'uomo era destinatario di un provvedimento di arresto internazionale emesso dalla Corte distrettuale del New Jersey. Dal 2011 al 2016 era riuscito a gestire uno schema di frode postale a danno di numerosi cittadini del New Jersey per oltre 10 milioni di dollari. E' stato rintracciato grazie a una segnalazione giunta alla Questura attraverso il sistema "Alert Alloggiati", che si attiva quando le strutture ricettive comunicano la lista dei propri ospiti.