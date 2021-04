Riaperture, Paolo Liguori: “Il proibizionismo non aiuta il Paese a prendere decisioni, ma le boicotta”

"C'è una certezza non un rischio che, arrivati a questo punto, molte persone disobbediscano alle chiusure". Così Paolo Liguori a "Stasera Italia" discute sulle riaperture previste a partire dal 26 aprile. Secondo il direttore di Tgcom24 "Draghi ha fatto benissimo a prendersi la responsabilità di dire che, con prudenza, si può riaprire. Altrimenti si finisce nel proibizionismo e questo non aiuta il Paese a prendere delle decisioni, ma gliele boicotta".

Secondo Liguori, al momento, per le aperture non conta il numero dei vaccinati "Draghi è l'unico uomo politico in Italia che ha detto che questo non sarà l'unico vaccino che faremo". "I vaccini non sono dirimenti - specifica il direttore di Tgcom24 - dobbiamo convivere con questo virus e, infine, dobbiamo far respirare e lavorare le persone", conclude.