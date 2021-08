Rezza: su terza dose ancora nessuna decisione, forse fragili entro anno

IPA

"E' giusto valutare le eventuali necessità legate a un richiamo vaccinale. In questo momento c'è una discussione in atto, non ci sono certezze". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, precisando comunque che "potrebbe essere considerata una rivaccinazione entro l'anno per persone più fragili e grandi anziani".