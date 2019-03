Repubblica Dominicana, la polizia arresta cinque latitanti

La polizia di Stato ha catturato nella Repubblica Dominicana cinque latitanti: tre di questi devono scontare in Italia condanne per reati sessuali, gli altri due erano ricercati per reati contro il patrimonio. L'operazione è stata condotta dalla Squadra mobile di Brescia e del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia , con la collaborazione della Polizia locale. I cinque arrestati rientreranno in Italia nelle prossime ore.