l'ex boss della banda della Comasina Renato Vallanzasca, via libera al trasferimento dal carcere in casa di cura | Dopo 50 anni in cella va in una Rsa

Non è più in grado di comprendere nemmeno il motivo per il quale si trova in carcere a scontare 4 ergastoli. Sarà trasferito in una struttura di Padova gestito dalla Chiesa Cattolica