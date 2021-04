Regioni, Covid: ipotesi parametro vaccini a 70% a over 80 in nuovo dl

Ansa

Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per gli over 80 e i fragili, da tenere in considerazione per i parametri che determineranno i nuovi profili di rischio nelle varie Regioni. E' questa une delle ipotesi a cui sta lavorando un gruppo di coordinamento tra Regioni e Istituto Superiore di Sanità. Il provvedimento potrebbe essere proposto nel nuovo decreto del governo a maggio.