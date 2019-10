Regione Lombardia stanzia 50mila euro per presepi nelle scuole

Si intitola "Il Presepe a Scuola" la delibera, approvata dalla giunta regionale della Lombardia, che stanzia complessivamente 50.000 euro per progetti che prevedono la realizzazione del presepe da parte di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali e paritarie. L'atto dà attuazione a un Ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale concernente le misure di incentivo alla rappresentazione della natività cristiana negli istituti scolastici. E sui social scoppia la polemica tra favorevoli e contrari.

In vista del Natale "il contributo - spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Melania Rizzoli, che ha presentato la delibera - consiste in un finanziamento di 250 euro per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione del presepe e sarà concesso alle prime 200 scuole che presentano la domanda. Le proposte saranno selezionate da apposito nucleo di valutazione attivato dal Consiglio Regionale".

L'atto ha avuto il via libera dall'Aula e impegna "il presidente e la giunta regionale a promuovere presso gli istituti scolastici della Lombardia la realizzazione e l'esposizione del presepe e a premiare, tramite apposito bando, le migliori realizzazioni".

I criteri di finanziamento previsti dal bando vanno dal coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell'ideazione e/o realizzazione del presepe a quello delle famiglie e del territorio, ma anche utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi; la ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali "del presepe, che - sottolinea una nota della Regione - rappresenta la Natività nella tradizione cristiana dell'Europa" e utilizzo di materiali da riciclo.

Stessa iniziativa nel 2018 era stata presa dalla Regione Veneto.

Si accende la polemica sui social network - I primi a commentare la notizia sono "I sentinelli di Milano", gruppo nato per la difesa dei diritti dei gay. "Fa nulla - si legge in un post. - se le scuole cadono a pezzi e gli studenti devono portarsi la carta igienica da casa. Queste operazioni da 'Dio, Patria e famiglia', restituiscono perfettamente la cultura politica di chi governa la nostra Regione. Ah, il nostro non è benaltrismo. Si chiama laicità".