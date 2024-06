Reggio Emilia, picchia il padre per avere soldi: per un 47enne scatta il divieto di avvicinamento

Quasi quotidianamente, il 47enne chiedeva al padre denaro e lo minacciava urlandogli espressioni come "ti picchio" o "ti do fuoco". In particolare, a dicembre lo aveva aggredito più volte fino a farlo cadere a terra. In altri litigi, aveva sferrato all'anziano un calcio al ginocchio, per poi colpirlo alla schiena con un asse di legno. Ancora, ad aprile gli aveva scagliato addosso una bicicletta causandogli alcune lesioni.